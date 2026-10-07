Çorum’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki cip çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Zehra Betül Yılmaz, cipin sürücüsü Mert Üstünel ve otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cebeci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda ulaşım bir süre jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi. Genç çiftin nişanlarının ardından meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmesi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.