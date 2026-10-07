Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:22

Çorum’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum’da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci’nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki cip çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Zehra Betül Yılmaz, cipin sürücüsü Mert Üstünel ve otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cebeci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda ulaşım bir süre jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi. Genç çiftin nişanlarının ardından meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmesi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

#ÇORUM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA