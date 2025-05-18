Çorum’da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Çalyayla köyünde yaşayan Şen'den haber alamayan yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları acı bir sonla noktalandı. Jandarma ekipleri, Erdal Şen'in cansız bedenini köy yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

AFAD ve jandarma ekiplerinin dron ve arama kurtarma köpeği desteğiyle yürüttüğü yoğun çalışmalara rağmen 12 gün boyunca kendisine ulaşılamamıştı. Şen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.