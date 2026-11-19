Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, Sevim Yabacı'nın (54), 8 Temmuz 2026'da 112'yi arayarak, eşi Hüseyin Yabacı'nın (77) eve alkollü geldiği ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını belirterek yardım istediği belirtildi.

OĞLUNUN ŞİKAYETİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Hüseyin Yabacı'nın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Temmuz'da vefat ettiği hatırlatılan iddianameye göre, Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın, babasının ölümüyle ilgili Sevim Yabacı'dan şikayetçi olması üzerine Kargı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.