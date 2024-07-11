Çorum’da kontrolden çıkan otomobil ormana daldı: 5 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Sıklık Mevkiinde meydana geldi. Düğün için Trabzon'dan Ankara'ya giden Osman A. idaresindeki plakalı otomobil kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Ağaçları devirerek takla atan otomobilde sürücü ile birlikte aynı aileden Hacer A., Oktay A., Arda A. ve Tuğba A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.