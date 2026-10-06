Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da nefes kesen kovalamaca! Kaçarken motosikletiyle polise çarptı: Üstünden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:00

Çorum’da nefes kesen kovalamaca! Kaçarken motosikletiyle polise çarptı: Üstünden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!

Çorum’da uygulama sırasında ‘dur’ ihtarına uymayıp ters yöne giren sürücü dehşet saçtı. Motosikletiyle polis memuruna çarpan sürücünün üstünden çıkanlar pes dedirtti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Çorum’da nefes kesen kovalamaca! Kaçarken motosikletiyle polise çarptı: Üstünden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri ve motosikletli polis timlerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında, 19 AHH 931 plakalı motosikletin sürücüsü B.C.Y. (24), ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı.

POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Ters yönde ilerleyen motosiklet, uygulama yapan polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Gözaltına alınan sürücüsü B.C.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise 16 sentetik hap ele geçirildi. B.C.Y.'ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

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Çorum’da nefes kesen kovalamaca! Kaçarken motosikletiyle polise çarptı: Üstünden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!
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