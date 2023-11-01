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Giriş Tarihi: 1.11.2023 13:21 Son Güncelleme: 1.11.2023 13:35

Çorum’da otomobil baraja uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da Çomar Barajı’na uçan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da otomobil baraja uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da öğle saatlerinde Çomar Barajı'na bir otomobil uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü 83 yaşındaki A.A.Ş. hayatını kaybederken M.Ö. isimli kadın yaralı olarak kurtuldu.

Araçta bulunan M.Ö. İsimli kadın kazanın ardından yardım çığlıkları atarak vatandaşlardan yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi.

Çorum İtfaiyesinde görevli dalgıç ekipleri araç kapısının yanında su içerisinde bulunan M.Ö. isimli kadını kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Sağlık görevlileri yaralı M.Ö.'yü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Otomobil sürücüsü A.A.Ş.'nin cesedi ise itfaiyede görevli dalgıç ekipleri tarafından Çomar Barajı'ndan çıkarıldı. Otomobil sürücüsü A.A.Ş.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum’da otomobil baraja uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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