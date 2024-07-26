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Giriş Tarihi: 26.7.2024 18:17 Son Güncelleme: 26.7.2024 19:54

Çorum’da TIR bariyere saplandı, zincirleme kaza yaşandı: 4 yaralı

Çorum’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR bariyere saplandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da TIR bariyere saplandı, zincirleme kaza yaşandı: 4 yaralı

Salih A.(42) idaresindeki TIR yağmur nedeni ile kayganlaşan Çorum-Samsun Karayolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada TIR'da sıkışan sürücü ile yanında bulunan Şükrü A.(66), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta yaralılara müdahale edildiği sırada kaza yerinin 100 metre gerisinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Cip ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Ömer Ç.(49) ile Eymen E.Ç. (11) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile Çorum-Samsun Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Çorum’da TIR bariyere saplandı, zincirleme kaza yaşandı: 4 yaralı
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