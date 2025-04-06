Çorum’da tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi. Hamit Penbe yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Hasan Hüseyin Y. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Penbe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.