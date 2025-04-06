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Giriş Tarihi: 6.4.2025 23:02 Son Güncelleme: 6.4.2025 23:21

Çorum’da tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi. Hamit Penbe yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Hasan Hüseyin Y. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Penbe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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