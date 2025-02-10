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Giriş Tarihi: 10.2.2025 16:19 Son Güncelleme: 10.2.2025 16:49

Çorum’da vinç sepeti düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da eski devlet hastanesi inşaatında meydana gelen vinç kazasında bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de ise ağır yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da vinç sepeti düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da eski devlet hastanesi inşaatında meydana gelen vinç kazasında 60 yaşındaki Davut Uysal ve 34 yaşındaki Bilal Y., vinç sepetinin halatının kopması sonucu 3. kattan yere düştü. Sepetin düştüğünü gören diğer işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut Uysal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Davut Uysal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da vinç sepeti düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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