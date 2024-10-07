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Giriş Tarihi: 7.10.2024 11:53 Son Güncelleme: 7.10.2024 11:57

Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Ali Kiraz, evinde ölü bulundu.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Mutaflar Mahallesi Albay Mustafa Biçer Sokak'ta olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kiraz'dan dört gündür haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Pencereden içeri bakan aile fertleri, Kiraz'ın hareketsiz halde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Ali Kiraz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Kiraz'ın ölüm nedeni henüz belirlenemezken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu netleşeceği belirtildi. Kiraz'ın cenazesi, İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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