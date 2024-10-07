Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Çorum'un Mutaflar Mahallesi Albay Mustafa Biçer Sokak'ta olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kiraz'dan dört gündür haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Pencereden içeri bakan aile fertleri, Kiraz'ın hareketsiz halde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Ali Kiraz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Kiraz'ın ölüm nedeni henüz belirlenemezken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu netleşeceği belirtildi. Kiraz'ın cenazesi, İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.