Çorum’da yangın faciası: Ev sahibi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Akkent 4. Sokak'ta yalnız yaşayan Özen'in ikametinde, elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Dumanların kısa sürede apartmanı sarması üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek daireye girdiğinde, Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Özen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.