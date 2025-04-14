Çorum’da yem karma makinesine düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Alaca ilçesine bağlı Akça köyünde meydana geldi. 43 yaşındaki Ali Çetik, traktöre bağlı şekilde çalışan yem karma makinesini temizlemeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, Ali Çetik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetik'in cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.