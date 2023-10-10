Çorum’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Çorum'un Alaca ilçesi Yeniköy yakınlarında vatandaşlar yol kenarında park halinde duran otomobilin yanında erkek cesedi buldu. Yapılan ihbar üzerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede isminin İbrahim Erdem (63) olduğu anlaşılan kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından İbrahim Erdem'in cesedi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma katil ya da katil zanlılarını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.