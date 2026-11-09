Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:11

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkarak kaçtığı arazide saklanan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Çorum’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Çorum-Merzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.Ç. idaresindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, Y.A. yönetimindeki 06 UMP 16 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki CJU 233 plakalı minibüs ile M.Ç. idaresindeki 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü çarpıştı. Kazada Y.A, H.G. ve M.Ç. isimli sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.


Kazanın ardından korkarak kaçıp yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü M.G.Ç., jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ÇORUM #A A
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA