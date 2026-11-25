Olay, Çamlık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i (42) tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir (44), olayın ardından polise teslim olmamak için direndi. Şüpheliyi teslim olmaya ikna etmek amacıyla yürütülen çalışmalar yaklaşık 11 saat sürdü. Çalışmalara destek vermek üzere Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları devam ederken Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş etti. Ağır yaralanan şüpheliye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Gökhan Özdemir, ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.