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Giriş Tarihi: 19.3.2025 09:12 Son Güncelleme: 19.3.2025 09:21

Çorum’daki kahvehane saldırısında yaralanmıştı, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Çorum’da 6 Mart’ta kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Sarıçam (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’daki kahvehane saldırısında yaralanmıştı, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Çorum Adliyesi'nin yanında bulunan kahvehaneye düzenlenen saldırıda, ağır yaralanan ve 13 gündür Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Çorum Belediyesi işçisi Sarıçam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarıçam'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Saldırıda yaralanan diğer isimler İ.Y., Ş.M. ve O.Z.'nin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayda yaralananlardan Barış Can Özel de saldırı günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Can S., olay sonrası kaçarken polis ekiplerince kent merkezinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Çorum’daki kahvehane saldırısında yaralanmıştı, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti
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