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Giriş Tarihi: 4.11.2024 14:05 Son Güncelleme: 4.11.2024 14:11

Çorum’daki patlamada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Çorum’da yaşanan doğalgaz patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’daki patlamada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Keyinci'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Tarhan Kozlusu Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Keyinci'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.

Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nda dün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 33 kişide yaralanmıştı.

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Çorum’daki patlamada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
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