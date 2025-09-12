CRR’de restorasyon sırasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü!

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür tarafından yaklaşık 2 ay önce tadilat başlanılan salonun alt katındaki depo alanında yangın çıktı.

Yangının işçilerin kaynak makinesiyle çalıştığı sırada kıvılcım sıçrayan malzemelerin alev almasıyla başladığı kaydedildi. Dumanların yükselmesi üzerine ihbar üzerine hemen binanın arka kısmında bulunan Beyoğlu itfaiyesi ile birlikte Şişli ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangının başlaması ve binanın dumanla kaplanması nedeniyle hemen tadilat için çalışan 50'ye yakın işçi binadan tahliye edildi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 işçinin dumandan etkilenenerek hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Cemal Reşit Rey Konser salonunun tadilatı sırasında meydana gelen yangın yaklaşık bir saat süresinde kontrol altına alındı. Salonda soğutma çalışmaları ve duman tahliye işlemi yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.