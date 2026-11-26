UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanırken Trabzonspor'un Avrupa yolculuğundaki yeni durağı Bulgaristan olacak. Bordo-mavililer, CSKA Sofya karşısında alacağı sonuçla Avrupa kupalarındaki mücadelesine avantajlı bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati de açıklanan maç programıyla birlikte belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak CSKA Sofya-Trabzonspor maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'da gerçekleştirilecek mücadelede bordo-mavililer, deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak Avrupa kupalarındaki yoluna devam etmeyi hedefliyor.
CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebilecek.
🔥 Bugün ❤️💙 🆚 CSKA Sofya 🏆 UEFA Konferans Ligi 4. Hafta ⏰ TSİ 23.00 🏟 Bulgarska Armiya Stadyumu @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/VrqGEDRRYs— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 25, 2026
CSKA Sofya ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşmasına Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgarska Armiya Stadı ev sahipliği yapacak. Bordo-mavililer, lig aşamasının dördüncü maçında deplasman galibiyeti alarak puanını yükseltmek için sahaya çıkacak.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2, İskoçya ekibi Hearts'ı ise 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Freiburg'a 1-0 yenildi.
İlk üç haftada 6 puan toplayan Trabzonspor, CSKA Sofya deplasmanına 12. sırada çıkacak.
Trabzonspor'da Bulgaristan deplasmanı öncesinde sakat oyuncuların durumu teknik heyetin kadro tercihlerini etkiliyor. Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Bordo-mavililerde Stefan Savic'in de dinlendirilmesi gündemde. Teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 ise karşılaşma öncesinde kesinleşecek.
Teknik direktörlerin son kararını maç saatine yakın vermesi beklenirken muhtemel 11'ler şöyle:
CSKA Sofya: Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Gbamin, Jordao, Pittas, Sensi, Panayotov, Godoy.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Cabral, Fabinho, Bouchouari, Salah, Ozan Tufan, Saviolo, Onuachu.