TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2, İskoçya ekibi Hearts'ı ise 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Freiburg'a 1-0 yenildi.

İlk üç haftada 6 puan toplayan Trabzonspor, CSKA Sofya deplasmanına 12. sırada çıkacak.