Cübbelerini adliyede bıraktılar afet tatbikatına katıldılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında projelendirilen 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefine adım adım ilerliyor. Bu kapsamda Konya Adliyesi'nden aralarında hâkim, savcı ve adliye personelinin bulunduğu 42 gönüllü, AFAD Konya İl Müdürlüğü'nde depremde arama kurtarma eğitimi aldı. Cübbelerini adliyede bırakan hâkim-savcılar, uygulamalı eğitimler alıp, beton blokları kırdı, enkaz altındaki yaralıları kurtardı. Adalet Bakanlığı'nca pilot illerde kurulan Adliye Personeli Arama Kurtarma ekibine enkaz başında hayata dokunacak her ayrıntı öğretildi.