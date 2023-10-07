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Giriş Tarihi: 7.10.2023 16:51 Son Güncelleme: 7.10.2023 17:43

Cudi’de şehitler anıtı

Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı’nda terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen askerler için inşa edilen şehitler anıtı törenle açıldı.

MEHMET DEMİRHAN
Cudi’de şehitler anıtı

Açılışa Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 172. Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Ak Parti Silopi ilçe başkanı Rana Tellioğlu, MHP Silopi İlçe Başkanı Koçero Saluci ve şehit aileleri katıldı.

Silopi Kaymakamlığı, Cudi Dağı'nda şehit olan 207 askerin ismi, dünyaya hükmetmiş 16 Türk devleti ve Türk bayraklarının yer aldığı şehitler anıtını inşa etti.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç'un koordinesinde, Cudi Dağı'nda verilen terörle mücadelede şehit olan askerlerin isminin yer aldığı şehitler anıtı inşa edildi. Asker, güvenlik korucusu ve sivil işçi 207 şehidin isminin yer aldığı anıtta dünyaya hükmetmiş 16 Türk Devleti ile Türk bayrakları yer alıyor.
Büyük bir sütun üzerine, 'Cudi Dağı'nda Şehit Oldular' yazısının yazıldığı şehitler anıtı, Cudi'nin Silopi'ye bakan tarafında özenle inşa edildi.
Yapılan dualarla şehitliğin açılışını yapan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Cudi'nin tepesindeyiz. Burada vatanları için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimiz için yapılan bu anıtın bugün kıymetli ailelerimiz ile birlikte yaptık. Kimse memleketimizin birliğini dirliğini bozamayacaktır" diye konuştu.

Anıtı ziyaret eden şehit eşi Zehra Bilir, "Allah bu devlete zeval vermesin. Kaymakama böyle bir anıt yaptı. Şehitlerin adını unutmadı Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Başka bir şehit yakını Zübeyde Bilir, "Eşim ve abim 2009 yılında şehit oldu. Silopi Kaymakamlığının bizler için yaptırdığı bu anıt için teşekkür ediyoruz. Eğer bugün bu şehitler olmasaydı bu topraklarda rahat gezemezdik. Bu şehitler sayesinde bugün buralara kadar gelebiliyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Şehit yakını Suzan Hanedan, "Ailemizden 8 kişiyi şehit verdik. Amcamın kızı, amcamın oğlu, yengem roketli saldırıda şehit oldu. Allah yapanların belasını versin. Cudi Dağı'na geldik. Çok memnunuz. Allah razı olsun" dedi.

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Cudi’de şehitler anıtı
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