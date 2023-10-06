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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Cudi’nin eteklerinde 300 yıllık gelenek

Şırnaklılar, 300 yıldır gelenek haline gelen Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı’nı ziyaret edip dualar okudu. Dev kazanlarda pişirilen yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ikram edildi

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cudi’nin eteklerinde 300 yıllık gelenek
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Balveren ve çevre köylerde yaşayanlar ile yurtdışından ve diğer illerden yüzlerce kişi, Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı ziyaretinde Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.




Her yıl ekim ayının ilk perşembe gününde gerçekleştirilen ziyarette, kurbanlar kesilip ölülerin hayrına dağıtıldı. Köye ilk yerleşen ve imamlık yaptığı iki köyün arasına inşa ettiği evde yaşayan Mele Derweş'in başlattığı kabul edilen geleneksel ziyarette, dev kazanlarda pişirilen yemekler 100 metre uzunluğundaki sofraya dizildi.



5 BİN KİŞİ KATILDI
Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı beldenin binden fazla hanesinden gelenler, aynı sofrada buluşurken, kırgınlar ve küskünler barıştırıldı. Etkinliğe katılan ve kendisi de Balverenli olan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, "İnsanlar hem bedenen hem manen bir varlığın mirasçılarıdır. Bu manevi mirasın devamını sağlamak için yapılan bir etkinlik. Sosyolojik olarak çok fayda sağlıyor. Devamının sağlanması gerekiyor" dedi.

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Cudi’nin eteklerinde 300 yıllık gelenek
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