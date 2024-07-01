Çukurca Kıraç konseri ile şenlendi

Hakkari Valisi Ali Çelik, İl ve İlçe protokol üyeleri ile birlikte; 5'inci Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin son gününde Çukurca meydanında gerçekleştirilen Kıraç konserine katıldı.

Kuzey Irak sınırında terörden temizlenen dağlarda Kıraç'ın "Talihim Yok Bahtım Kara", "Bir Garip Aşk Bestesi", "Karahisar" ve "Senden Başka" gibi birçok sevilen şarkısıyla Anadolu Rock şarkılarının en sevilen isimlerinden olan Kıraç, şarkılarıyla festival katılımcılarının kulaklarının pasını silerken, gerçekleştirilen konsere festival yarışmacıları, sporcular ve çok sayıda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan Etkinlikte Vali Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu,Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya tarafından Kıraç'a hatıra olarak yöreye ait hediyeler ve plaket verildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik etkinlikte yaptığı konuşmasında; "Daha önceki günlerde Rafting'ten Off-Road'a bedenen adrenalin yüklenmiştik ama bu akşam ruhumuz gerçek anlamda Anadolu Rock müziğiyle, güzel sesiyle vücudumuzun her zerresine kadar adrenalin yüklendi. Bu da bu festivalin en çarpıcı anı olsa gerek." diyerek, Kıraç ve ekibine festivale katılımları için teşekkür etti.