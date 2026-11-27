Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2026 Cuma günü için hazırlanan haftalık cuma hutbesinin başlığı, konusu ve tam metni dinhizmetleri.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yayınlanıyor. İmam hatipler tarafından tüm camilerde eş zamanlı olarak okunacak hutbede bu hafta "Yetim" konusu işlenecek.
Muhterem Müslümanlar!
Her çocuk, anne ve babasının sevgisiyle büyümeyi arzular. Ancak bazı çocuklar var ki daha hayatın baharındayken öksüz ve yetim kalır, anne ve baba hasretiyle tanışır. Bu yavrularımızın kimisi, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı birer emanettir. Kimisi, hastalık veya kaza sebebiyle ailesinden mahrum kalmış bir candır. Kimisi de Gazze'de, Doğu Türkistan'da ya da dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulüm ve savaşların mağduru masum çocuklardır.
Aziz Müminler!
Her yetim; hayatın her anında kendisine uzanacak bir şefkat eline, hâlini anlayacak samimi bir gönüle ve geleceğe ümitle bakmasını sağlayacak bir rehberliğe ihtiyaç duyar. "…Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir..."[i] ayet-i kerimesiyle bu hususta toplumun her bir ferdine sorumluluğun düştüğü ne güzel ifade edilmiştir. Dolayısıyla anne veya babanın yokluğuyla açılan şefkat boşluğu, toplumun merhametiyle doldurulmalıdır.
[i] Bakara, 2/220.
Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, yetimlerle ilgili bizlere şunları öğretmiştir: Bir yetimin ihtiyacını gözeten, onun elinden tutan kişi, rahmet kapılarını aralar. Bir yetime yuvasını açan, onu bağrına basan ve sofrasına ortak eden kişinin hanesi bereketlenir. Bir yetimin bakım ve himayesini yüklenen, eğitimine
destek veren, sevincini ve hüznünü paylaşan, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile cennette yan yana olur.[i]
Aziz Kardeşlerim!
Yüce Kitabımız ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in yetim hukukuyla ilgili ikazları yolumuza ışık tutmaktadır: Yetimin hakkını yemek, insanı helake sürükleyen büyük günahlardandır.[ii] Yetimin malına göz dikmek nâr-ı cahîmdir.[iii] Yetimin hor görüldüğü, kalbinin kırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı bir hane, en hayırsız hanedir.[iv]
[i] Buhârî, Talâk, 25.
[ii] Müslim, Îmân, 145.
[iii] Nisâ, 4/10.
[iv] İbn Mâce, Edeb, 6.
Değerli Müminler!
Yetimlerle ilgili sorumluluklarımızı hatırlatan şu inceliği sizlerle paylaşmak isterim. Sedef içinde tek başına büyüyen, benzeri zor bulunan inci tanesine, kültürümüzde "dürr-i yetîm" denmiştir. İnci, sedefin koruyuculuğunda büyür; sedef, onu kat kat sararak zamanla paha biçilmez bir cevhere dönüştürür. Bugün bize düşen, her biri birer inci olan yetimlerimizin sedefi olmaktır. Allah Resûlü (s.a.s)'in, "Müslümanlar arasında kim bir yetimi, yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde himaye ederse Allah onu mutlaka cennete koyar…"[1] müjdesine nail olmak için gayret göstermektir. Yetimlerin yaralarını şefkatle sarmak, onlara güvenli bir aile ortamı hazırlamaktır. İşte o zaman sadece yetimlerin değil her birimizin yüzü gülecek, dünyamız mamur, ahiretimiz mesrur olacaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
Bu ay içerisinde Malatya ve Eskişehir'de elim kazalar sonucunda şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize Cenâb-ı Hak'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
[1] Tirmizî, Birr, 14.