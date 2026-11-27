Rabbim; gönlümüzden geçen hayırlı duaları kabul, ömrümüzü bereketli, kalbimizi huzurlu eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Gönüller duada birleşince cumalar güzelleşir. Rabbim bugün edeceğiniz tüm samimi duaları dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Hayırlı cumalar.
Bugün edilen her dua, dilenen her tövbe, umulan her hayır kabul olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Hayırlı cumalar.
Rabbim dualarımızı kabul, günahlarımızı affeylesin. Cumanız mübarek olsun.
Huzur ve bereket hanenizden eksik olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Gününüz aydın, duanız makbul, cumanız mübarek olsun.
Selam ve dua ile... Rabbim tüm güzellikleri ömrünüze nasip etsin. Hayırlı cumalar.
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9. Ayet) — Hayırlı cumalar.
"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl Suresi, 90. Ayet) — Cumanız mübarek olsun.
"Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd Suresi, 28. Ayet) — Kalbinizin huzurla dolacağı bereketli bir cuma dilerim.
"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. Ayet) — Hayırlı cumalar.
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş ve yine o gün cennetten çıkarılmıştır." (Müslim, Cum'a, 18) — Cumanız mübarek olsun.
"Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah'tan hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini mutlaka verir." (Buhârî, Cum'a, 37) — Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı cumalar.