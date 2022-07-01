Haberler Yaşam Haberleri Cuma mesajları için yepyeni resimli seçenekler: İşte 2022 Resimli, Kısa ve Uzun anlamlı Cuma mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri
Giriş Tarihi: 1.7.2022 08:58 Son Güncelleme: 1.7.2022 08:58

Cuma mesajları için yepyeni resimli seçenekler: İşte 2022 Resimli, Kısa ve Uzun anlamlı Cuma mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri

Cuma mesajları için yepyeni resimli seçenekler: İşte 2022 Resimli, Kısa ve Uzun anlamlı Cuma mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri

Her hafta olduğu gibi bugün de müslüman alemi ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzuruyla beraber sevdikleriyle paylaşmak üzere Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden bu kıymetli günün anlam ve önemiyle ilgili görsel ve metinleri çevresiyle paylaşacak olanlar "En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözler" arayışına çıktı. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma mesajları seçenekleri...

Cuma mesajları seçenekleri şimdiden vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yeni, yazılı, anlamlı, resimli, dualı gibi çeşitleriyle çevresine "Hayırlı Cumalar" veya "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek isteyenler en güzel görselin peşine düştü. 1 Temmuz 2022 tarihine özel olarak en güzel Cuma mesajları metin ve görsellerini bu başlık altında sabah.com.tr olarak sizler için derledik. İşte En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

HUZUR DOLU CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma mesajları için yepyeni resimli seçenekler: İşte 2022 Resimli, Kısa ve Uzun anlamlı Cuma mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA