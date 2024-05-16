CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, farklı, yeni, kısa ve öz Cuma akşamı mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları 2024 resimli seçenekleriyle tercih ediliyor. Sosyal medya ve telefon üzerinden yapılan paylaşımlar bugünün anlam ve önemini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de sözleriyle paylaşılan Hayırlı Cumalar görselleri en çok tercih edilenler arasında. İşte, dualı, farklı, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri...
Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.
Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
Cuma Mesajları 9: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma Mesajları 10: Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar!
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!