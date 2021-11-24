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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:41

Cuma Namazı Kaç Dakika Sürer? Cuma Namazı Kılmak Ortalama Kaç Dakikadır?

Cuma Namazı Kaç Dakika Sürer? Cuma Namazı Kılmak Ortalama Kaç Dakikadır?

Müslüman âlemi için Cuma namazı kılmanın önemi büyüktür. Erkekler için farz olarak buyurulan Cuma namazı, öğle ezanının okunuşu ile birlikte camide cemaatle kılınır. Dört sünnet ve iki farzdan oluşmaktadır. Cuma namazına gitmek için hazırlanan birçok kişinin aklına ‘’Cuma namazı kaç dakika sürer’’ sorusu gelir. Cuma namazının başlangıç ve bitişi arasında geçen süre ise bazı durumlarda değişiklik gösterilebilir ancak ortalama bir süresi vardır. Peki, Cuma namazı ortalama olarak kaç dakika sürer?

Cuma namazı herkesin kılması gereken namazlardan birisidir. Farz olan ibadetler arasında yer alır. Her Cuma günü öğle ezanının okunmasının ardından kılınır. Bu ibadet yalnızca camide cemaatle yerine getirilir. Cuma namazı kaç dakika sürer sorusu da bu noktada pek çok kişinin aklına takılan soru işaretlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Cuma namazı ortalama kaç dakika sürer sorusuna yanıt bularak planını ona göre şekillendirmek isteyenler doğru yerdeler.

Cuma Namazı Kaç Dakika Sürer?

Müslüman âlemi için Cuma namazının önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Cuma suresinde bunun önemi açıkça vurgulanmıştır. Her hafta milyonlarca kişi de camileri doldurup, taşırır.

Cuma namazını kılacak olanların aklına bazı soru işaretleri de takılır. Cuma namazı kaç dakika sürer sorusu da onlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Bu namazın süresi bazı etkenlere göre değişkenlik gösterse bile ortalama 40 dakika ve en geç olarak 1 saat sürmektedir.

Cuma Namazının Farz Olduğu Hakkında Ayet-i Kerime

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz." (Cuma Sûresi 9-10)

Cuma Namazı Kaç Rekât?

Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Toplamda ise 10 rekât namaz kılınır. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte öncelikle 4 rekât sünnet kılınır. Ardından İmam, 2 rekât olan farzı kıldırır. Son olarak ise 4 rekât sünnet daha kılınır.

Cuma Namazında Hutbeyi Dinlemenin Fazileti

Ebû Hüreyre'den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. " (Müslim, Cuma 27)

Cuma Günü Neler Yapılır?

Selmân'dan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ'nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır. " (Buhârî, Cuma 6, 19)

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Cuma Namazı Kaç Dakika Sürer? Cuma Namazı Kılmak Ortalama Kaç Dakikadır?
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