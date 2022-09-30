Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? 30 Eylül 2022 Diyanet ile Cuma namazı saatleri
Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:47

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? 30 Eylül 2022 Diyanet ile Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, birçok müminin dilinde. Kış yakındayken gündüzler daha yavaş geçerken, camiye gidecek vatandaşlar saatleri şaşırabiliyor. Bu sebeple Cuma ezanı saat kaçta okunuyor, bugün Cuma namazı saatleri 30 Eylül 2022 aratmaları yapılıyor. Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma saatleri belli oluyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta okunacak? Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 30 Eylül 2022 cuma saati hakkında detaylar…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? 30 Eylül 2022 Diyanet ile Cuma namazı saatleri

Cuma ezanı okunmasıyla birlikte müminler namazlarını birlikte camide kılacak, böylece görevlerini yerine getirecek. Vatandaşlar 30 Eylül 2022 cuma namazı saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Diyanet ile cuma namazı saatleri paylaşıldı. Peki, cuma ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşte Diyanet bilgileri ışığında güncel Cuma namazı saati ve "bugün Cuma namazı kaçta?" sorusunun yanıtı!

CUMA NAMAZI SAATİ 30 EYLÜL 2022

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 12:59

ANKARA CUMA VAKTİ 12:44

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:34

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:59

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:52

KONYA CUMA NAMAZI VAKTİ: 12:45

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? 30 Eylül 2022 Diyanet ile Cuma namazı saatleri
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