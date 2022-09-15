"Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için Cuma namazı saatleri yayınlandı. Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. Duaların edileceği, namazların kılınacağı, barış ve manevi huzurun yaşandığı bu mübarek günde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı saati 16 Eylül 2022.
İL İL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 16 EYLÜL 2022
İSTANBUL: 13:04
ANKARA: 12:49
İZMİR: 13:11
BURSA: 13:04
CUMA NAMAZI KAÇ REKâTTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.