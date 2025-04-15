Cumali Timi nerede? 250 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları 4. gününde…

Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı.