“Cuma’ya kadar öldüreceğim” demişti! Güvenlik güçleri harekete geçti: Artık cezaevinde

Sosyal medyada paylaşılan videoda Erol Savaş adlı kişi, elinde tuttuğu bıçağı kameraya göstererek, "Fatoş, en geç bu cumaya kadar seni öldüreceğim. Beni hakime, savcıya, polise herkese şikayet edebilirsin. Cuma'ya kadar hangi Allah'ın kulu seni elimde alabilirse alsın. 5 günün var, kaç kaçabilirsen" dedi. Videoda çocuk seslerinin gelmesi ise dikkat çekti.

Erol Savaş çektiği başka bir videoda ise vatandaşlara seslenerek, "Duyduk duymadık demeyin. Cumaya kadar nasıl kurtulabilirse kurtulsun. El mi yapan Erol mu yaman? Herkes duysun, kardeşi, babası kim olursa gelsin. Şimdi de öldürebilir ama Cumaya kadar olmaz. Kendini korumaya alsın ondan sonra. Nasıl koruyabilirse" demişti.

Görüntülerin basında yer alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis Erol Savaş'ı bularak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen Savaş tutuklandı.