Başkan Erdoğan’dan Denizli Şehir Hastanesi açılışı sözü

Baklan ilçesinde gerçekleştirilen açılışlar ve temel atma töreni sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci telefonun hoparlörünü açarak Cumhurbaşkanı ile vatandaşları buluşturdu.

Başkan Erdoğan'a iyi dileklerini ileten vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. Telefon konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'ye Şehir Hastanesi Açılış için geleceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın Denizli otoyolunun açıldığını, hizmete başladığını Başkan Erdoğan'ın katılımlarıyla oraya da bir açılışa katılmalarını istedi. Telefon görüşmesinin ardından ise önceki dönem Ekonomi Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci vatandaşlara "Cumhurbaşkanımız öyle bir insan ki vatandaşlar her zaman arayıp ulaşabiliyor" ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar ise kendisini Cumhurbaşkanı ile konuşturan Nihat Zeybekci'ye teşekkür etti.