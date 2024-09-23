Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir’e geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Buluşmaları programları kapsamında yarın İzmir'e gelecek. İzmir Valiliğini ziyaret edecek olan Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında partililerle bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELECEK

Yılmaz, 'İş Dünyası Buluşması' programı kapsamında ildeki iş dünyası temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyecek, sonrasında 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması' programına katılacak. Ardından da Menemen Belediyesi'ni ziyaret edecek.