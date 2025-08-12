Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Yılmaz ekonomide 4 temel hedeflerinin olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bir ekonomi programımız var. Orta vadeli program dediğimiz çerçevede şekillendirdiğimiz. Bununla birçok hedefi eş zamanlı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 4 temel hedefimiz var. Birincisi vatandaşımızın ana gündem konusu olan enflasyonu düşürmek. Kararlı bir şekilde bununla ilgili politikalarımızı hayata geçiriyoruz. İkincisi, enflasyonu düşürürken büyümemizi de belirli bir oranda devam ettirmek. Büyüme ve istihdam artışını, dengeli büyüme dediğimiz, iç taleple dış talebin dengeli bir şekilde katkı sunduğu. Tüketimden daha ziyade üretimin, yatırımın ihracatın daha fazla katkı sunduğu bir büyüme stratejisi ile hareket ediyoruz. Büyümemizi de sürdürüyoruz. Üçüncü hedefimiz, bu fiyat istikrarına doğru giderken dengeli büyümemizi devam ettirirken kalıcı sosyal refah oluşturmak. Biliyoruz ki bir ülkede enflasyonu düşürmeden büyümeyi sağlam temeller üzerinde yatırım, üretim, ihracat temeli üzerinde geliştirmeden popülist politikalarla halka orta ve uzun vadeli hiçbir şey veremezseniz. Ancak büyüyerek güçlü ve sağlam bir ekonomik zemin oluşturarak kalıcı sosyal refah artışı sağlayabilirsiniz. Son 22 yılda biz bu politikayı izledik. Bugün de aynı politikaya yeni şartlar çerçevesinde devam ettiriyoruz. Ekonomik programlarımız ilerledikçe kalıcı sosyal refaha dönük daha güçlü adımlarımızı atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz. Dördüncü amacımız ise ülkemiz büyük bir deprem, afet yaşadık, bu afetin yaralarını sarmak. 11 ilimizde 14 milyon insanı etkileyen depremin yaralarını sarıyoruz. 2023-2024 döneminde 80 milyar dolara yakın harcama yapmışız. Bu yıl ve gelecek yıl ki harcamalarla 100 milyar doları aşan bir yükten bahsediyoruz. En güçlü ekonomileri bile sarsacak bir rakam. Çok şükür bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan büyümemizi belirli bir istikrar içerisinde sürdürürken, depremin yaralarını sarıyoruz. Bu yılsonu itibariyle 450 bin civarında konutu teslim edeceğiz. Yaptıklarımız sadece konuttan ibaret değil. Yollar, şehir alt yapıları, hastaneler, okullar, organize sanayi bölgeleri. Çok yönlü bir programı hayata geçiriyoruz ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlıyoruz" dedi.

ENFLASYONDA İSTİKRARLI ŞEKİLDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Enflasyonun istikrarlı bir şekilde gerilediğini de belirten Cevdet Yılmaz, " Geçen yıl Mayıs ayında enflasyonda zirveyi gördük. Yüzde 75,5'a kadar çıktı enflasyon. O tarihten sonra dezenflasyon dediğimiz süreç başladı. Kesintisiz 14 aydır enflasyon oranı geriliyor. En son Haziran ayında yüzde 33,5'u gördük. 42 puan civarında yıllık enflasyon oranında düşüş gerçekleşti. Yıl sonunda inşallah 20'li rakamlardan gelecek yıl 10'lu rakamlardan daha sonra inşallah yeniden tek haneye ulaşacağız. Bunun planını programını yapmış durumdayız, kararlı bir şekilde de hayata geçiriyoruz. İçeride veya dışarıda olumlu veya olumsuz programımızı etkileyen gelişmeler yaşanabiliyor her zaman. Ama asıl olan programdır. Ne yaptığınızı biliyorsanız programınız sağlamsa dış etkiler bir yere kadar tesir eder. Hedefinize birkaç erken veya geç ulaşabilirsiniz. Ama programınız sağlamsa istikametiniz doğruysa er yada geç hedeflerinize ulaşırsınız. Programımızın doğru bir program olarak düşünüyoruz. Sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. Sadece enflasyonda değil, büyümemizi de sürdürüyoruz, istihdam artışımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.