Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse tuttu... Bize villa gibi ev yaptırdı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Üstünel ailesinin evi asrın deprem felaketinde ağır hasar aldı. Aile çadırda, konteynerde ve yakınlarının yanında kalarak hayatlarına devam etti. Kura çekiminde evlerine kavuşan aile, anahtarların teslim alır almaz hiç vakit kaybetmeden Topraktepe Köyü'nde yapılan yuvalarına büyük bir heyecanla taşındı. Evinin girişini çiçeklerle süsleyen Demet Üstünel, diğer taraftan da evinin temizliğini neşe içinde yapıyor. "Lükse kavuştum" dediği evinde güne mutlu bir şekilde başladığını dile getiren Demet Üstünel, en büyük zevkininse evine gelen komşularına ve misafirlerine yaptığı Türk kahvesi ikram etmek olduğunu söyledi.Zor günler geçirdiklerini ama hiçbir zaman ümidini yitirmediğini de anlatan depremzede Demet Üstünel, "Evet zor günlerdi. Deprem sadece Osmaniye'yi etkilemedi. Cumhurbaşkanımızın 'Ben vatandaşımı sokakta bırakmam' sözü hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Çünkü hangi sözü verdiyse yerine getirdi. Seçim zamanı olduğu için bazı kişiler bize 'Seçimden sonra evleri unutun. Size ev yapmazlar' diyerek adeta bizimle alay ediyorlardı. Ama ne oldu? Villa gibi evimize kavuştuk. Şimdi bizimle alay edenler evimizi gelip görsünler. Devletin yaptığı her iş her zaman harikadır" diye konuştu.