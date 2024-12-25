Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paylaşımına, Kadir İpek isimli bir sosyal medya kullanıcısı hakaret içeren ifadelerle yanıt verdi. İpek, ardından "Gözaltına almaya gelecekseniz 1 saat daha bekleyin lütfen. Çamaşır makinesi çalışıyor şu an, çamaşırları asayım sonra alın. Uzun süre ıslak kalınca çok kötü kokuyor" şeklinde provokatif bir paylaşımda bulunarak olayı şova dönüştürdü.

HAREKETE GEÇİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı, söz konusu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden kişinin Abdulkadir İpek olduğu tespit edildi.

SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINDI

"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şüpheli, Samsun'da ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.