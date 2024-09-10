Başkan Erdoğan’ın açtığı hastanede ilk doğum

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasında ilk bebek doğumu gerçekleştirildi. Güfer ve Mehmet Aslan çiftinin, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen "Kurutuluş" adını verdikleri erkek bebek, hastanede heyecana neden olurken, ayrıca da ilgi odağı oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, Kurtuluş bebeği ve ailesini kaldıkları oda da ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu. Aslan ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Sezer'e teşekkürlerini ilettiler.

KURTULUŞ BEBEĞE DUA ETTİ

Ziyarette konuşan Başkan Sezer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açılışı yapılan Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde, ilk bebek dünyaya geldi. Güfer ve Mehmet Aslan ailesi ve Kurtuluş adını verdikleri bebeği, ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduk. Allah analı babalı büyütsün, sağlıklı, uzun ömürlü ve vatana millete hayırlı bir evlat olsun" dedi.