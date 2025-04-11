Cumhurbaşkanlığı koruma aracı kaza yaptı: 2 şehit

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 07.20 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Çamlıdere-Gerede arasında meydana geldi. İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden tankere çarptı. Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger olay yerinde şehit oldu.

ŞENEL OLAY YERİNE GELDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. Kazayı öğrenir öğrenmez konvoyuyla birlikte dönüş yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve beraberindeki heyet, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.