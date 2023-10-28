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Giriş Tarihi: 28.10.2023 06:47 Son Güncelleme: 28.10.2023 07:00

Cumhuriyet ile aynı yaşta olmanın gururunu yaşıyor

Konyalı iş insanı 100 yaşındaki Halil İbrahim Sayar, Cumhuriyet ile aynı yaşta olmanın haklı gururunu yaşıyor. Cumhuriyetin ilen edilmesinden önce doğan ve bugün Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Sayar, “Ülkemiz nerelerden nereye geldi. Son 20 yılda yapılanları saysak benim ömrüm bile buna yetmez. Cumhuriyete yakışır bir devlet olduk. Dünyada saygı duyan bir ülke haline geldik. Erdoğan Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin üzerine çok şeyler kattı” dedi.

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Cumhuriyet ile aynı yaşta olmanın gururunu yaşıyor

Konyalı iş insanı Halil İbrahim Sayar, 16 Ekim 1920 yılında Konya'nın tarihi Sille Mahallesinde dünyaya geldi. Ancak o dönemin şartları nedeniyle ailesi onu 24 Ekim 1923'te yani Cumhuriyetin ilanından 5 gün önce nüfusa kayıt ettirdi. Bugün ana yaşı olarak 103, nüfus yaşı olarak 100. yaşını kutlayan Sayar, 13 yaşındayken dönemin önemli ustabaşılarından olan babasının yanında nalbur dükkanında çalışmaya başladı. Nalburda elek çakarak çalışma hayatına ilk adımı atan Sayar, 1938 yılında ise boya sektörüne girdi. Halen daha boya sektöründe faaliyet gösteren Sayar'ın bugün 6 şirketten oluşan bir aile şirketi bulunuyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün sabah şirketine gelen Sayar, günlük olarak tüm yapılan alım-satım raporlarını inceliyor.

'ATATÜRK'Ü GÖRMEK NASİP OLDU'

Cumhuriyet kurulmadan önce dünyaya gelen ve bugün gururla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu günlerde Halil İbrahim Sayar da haklı bir gurur yaşıyor. 1933-34 yıllarında Atatürk'ün Konya'ya geldiğini anlatan Sayar, "Okuldayken Atatürk'ün Hükümet Meydanı'na geldiği söylendi. Hemen çantamızı alıp, okulun yakınında olan meydana koştuk.

Küçük olduğum için aralardan geçip, öne gittim. Atatürk karşımda duruyordu. Takım elbisesi ve şapkasını giymiş bana el salladı. Bende ona el sallayıp, güldüm. Atatürk'ü orada görmek nasip oldu. Tabi çok zorluklardan geçerek Cumhuriyeti kurdu. Bizler ve bizden sonrakilerde Atatürk'ün ilkelerini daha da ileriye götürmek için çalıştık ve çalışacağız" dedi.

'ÜLKE SON 20 YILDA ÇAĞ ATLADI'

Yaşamı boyunca İnönü'den rahmetli Menderes'e, Demirel'den Özal'a, daha sonra Ecevit'e kadar birçok iktidar gördüğünü anlatan Halil İbrahim Sayar şunları söyledi: "Birçok hükümet geldi geçti. Biz hepsi gördük, yaşadık. Ama rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bendeki yeri ayrıdır. Bu liderler ülke için çok şeyler yaptı. Özellikle son 20 yılda ülkemiz birçok alanda çağ atladı. Erdoğan ne yaptıysa bu ülke için milleti için yaptı. Teknolojiden savunma sanayisine, sanayiden, ulaşıma kadar birçok sektöre hizmet etti. Ülkemizi Cumhuriyete yakışır ileri bir seviyeye taşıdı. Cumhuriyetin 100. yılı da onun liderliğine nasip oldu. Yaptıklarını saysam benim bile ömrüm yetmez" diye konuştu.

'CUMHURİYETİN 100. YILINI GÖRMEK AYRI BİR GURUR'

Cumhuriyetin 100. yılını görmenin ayrı bir gurur olduğunu anlatan Sayar, "Hem kuruluşunu hem de 100. yılını görmek herkese nasip olmaz. Rabbim nasip etti ve bana da bunu görmek nasip oldu. Herkes gibi bende bunun gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet ile aynı yaşta olmanın gururunu yaşıyor
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