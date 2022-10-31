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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi açık artırmada

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi açık artırmada
Müzayede evi onlinemuzayede. com, 49. ONLINE Nümismatik Müzayedesi'nde Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin birbirinden nadir yabancı kâğıt ve madeni paraları ile nişan, madalya ve finansal dokümanlarını satışa sunuyor. Müzayedenin en dikkat çekenleri arasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk borç senedi yer alıyor. Maliye Bakanlığı'nca 1927'de tren alımı için İsveçli Nydgvist&Holm firmasına 1 milyon 475 bin lira altın ve dolar karşılığı farklı tarihler için verdiği 3 senedin ilki olan "0001" numaralı senet 500 bin liradan satışa çıkıyor. Sultan Reşad döneminden kalma Osmanlı'nın en büyük kâğıt para kupürü 1000 lira da 1.4 milyon lira başlangıç fiyatı ile açık artırmaya çıkıyor. Değeri tahmini olarak en az 150 bin-200 bin dolar bandında değerlendirilen Reşad 1000 lira, Osmanlı'nın en nadir birkaç parasından biri. Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid ve Vahideddin gibi pek çok Osmanlı padişahının dönemine ait altın, gümüş ve kâğıt paraların da satışa çıkarılacağı müzayede 6 Kasım'da çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

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Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi açık artırmada
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