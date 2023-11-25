Cumhuriyetimizin 100. yılı için görkemli balo

Defile, canlı müzik ve dans gösterisinin renk kattığı baloda, Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlandı.

Şamdan Plus Dergisi, 24 Kasım Cuma günü çok anlamlı bir baloya ev sahipliği yaptı. Şamdan Plus, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için Beyin Pili Hastaları Derneği ile birlikte Cumhuriyet Balosu düzenledi. Raffles İstanbul'daki balo, iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi.

Konukların şıklıklarıyla dikkat çektiği balo, kokteylle başladı. Ardından balo salonuna geçildi. Konukları masalarında, bu geceye özel hazırlanan 'Cumhuriyet Sofrası' karşıladı.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş yaptığı konuşmada "Bugün bir araya geldiğimiz Cumhuriyet Balosu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına tanıklık ediyoruz. Bu özel gecede, Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve ilkelerine bağlılığımızı yürekten ifade ederek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Turkuvaz Dergi Grubu olarak, Türkiye Yüzyılı kapsamındaki hedeflerimiz doğrultusunda, dünya ile rekabet edebilecek millî değerlere sahip Cumhuriyet evlatlarını yetiştirme sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Cumhuriyeti her zaman en önemli değerimiz olarak görmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bugünün ayrı bir anlamı da Öğretmenler Günü'nü kutluyor olmamız. Bu vesile ile ülkemizin, milletimizin ve hatta dünyamızın şu ana kadar gördüğü en büyük öğretmen, en büyük lider, yol gösterenimiz, baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyor ve ülkemiz için, bizler için yaptıklarına minnettarlığımızı tekrar ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş

Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer) Başkanı Ali Zırh ise yaptığı konuşmada 2021 yılından bu yana Turkuvaz Medya Grubu ile beraber Parkinson ve hareket bozuklukları hastalıkları ile ilgili yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarına değinerek "2021 yılında Sevgili Ceylan İnsel'in Beyin Pili Hastaları Derneği için tasarladığı tişörtleri değerli katkılarınızla boyayarak başladığımız proje ortaklığımız, sanata sosyal sorumluluğu katarak 16. Contemporary İstanbul'da "Bir Fotoğraftan Çok Daha Fazlası" isimli sergi ile taçlandı. Bu akşam da Ulu Önderimiz 'in bizlere armağan ettiği Cumhuriyetin 100. yılını beraber kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ünlü modacı Cihan Nacar'ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı koleksiyonunu sergilediği defile baloya ayrı bir renk katarken, Cumhuriyet Balosu, bu moda gösterisinin ardından canlı müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

TRC İnşaat, Türk Hava Yolları, Alfa Romeo, PHRAHS, TOUCHE ve Arnica'nın da destek verdiği, çok büyük ilgi gören ve 300'ün üzerinde ünlü konuğun katıldığı baloda, bir kez daha Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlandı.