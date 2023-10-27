Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyetin 100.yılı “Rizeluyum” etkinliği başladı
Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:02 Son Güncelleme: 27.10.2023 12:58

Cumhuriyetin 100.yılı “Rizeluyum” etkinliği başladı

Yüksek öğrenim görmek amacıyla Rize’ye gelen öğrencilere yönelik Rize Valiliği öncülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile düzenlenen “Rizeluyum” programı Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Cumhuriyetin 100.yılı “Rizeluyum” etkinliği başladı

Rize'ye gelen öğrencilerin sosyal uyumunu sağlayarak kolayca şehre adapte olmaları için 21 kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen "Rizeluyum" etkinliği ile üniversite öğrencilerine Rize'nin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginlikleri tanıtıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

Programa katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin, Tunca Belediye Başkanı Ahnet Naci Aytemiz, kurum müdürleri ve sivil toplum temsicileri stantları gezerek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAYDAŞ, "ÖĞRENCİLERİMİZ ŞEHRİMİZİ TANIMALI"

Üniversite öğrencilerinin şehri tanıma süreçlerini hızlandırdıklarını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Rize'ye gelen üniversiteli öğrencilerimizin şehri tanıma süreçlerini hızlandırmak ve Rize'de neler yapabileceklerini göstermek, tanıtmak istiyoruz" dedi.

TERÖR SALDIRILARI KINANDI

Yapılan konuşmalarda, İsrail'in, Gazze'de binlerce masum insanın ölümüne yol açtığı terörist saldırılar kınanarak, Filistin'e destek açıklamaları yapıldı. Dünyanın gözü önünde İsrail'in insanlık suçu işlediği ifade edilirken, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının yanında olduğu vurgulandı.

100 YIL ANISINA 100 HEDİYE

Mehter takımının gösterisi ile başlayan etkinlik, gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 100 soruda 100 hediye bilgi yarışması öğrencilerin büyük ilgisini gördü. Toplam 300'e aşkın öğrenci yarışmaya katılarak ödül almaya hak kazandı.

Formulaz yarışması, fotoğraf sergisi, atmaca gösterimi, Çaykur Rizespor Kulübü futbolcularının öğrenciler ile buluşması, çay tadım yarışması, Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümüne özel 100 Türk Bayrağı ebru çalışması, KDRK tarafından "İple Tırmanış ve İniş" dağcılık etkinliği, Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği ve Yeşilay tarafından ise bağımlılıkla mücadele çalışmasının yapıldığı ve birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun da yaptıkları çalışmaları sunduğu "Rizeluyum" etkinliği öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimiz ve katılımcılar gün boyu süren etkinliklerde keyifli vakit geçirdiler.

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Cumhuriyetin 100.yılı “Rizeluyum” etkinliği başladı
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