Cumhuriyetin 100.yılında geleceğin eğitimcileri hatırlı buluşmalarda

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinleri kapsamında bu yıl 41. yılını tamamlayan Hacettepe Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Hatırlı Buluşmalar Programı gerçekleştirildi. Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ve öğrenciler katıldı.

Hacettepe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, Cumhuriyetin 100. yılında öğretmenlerin önemini vurgulayarak geleceğin eğitimcilerine bu kutlu mücadele şehit verdiğimiz öğretmenlerimizi onurlandırmayı ve bu kutlu davanın neferleri olma vazifesini üstelendiğini aktararak, "Bu önemli günde Teröristlerce katledilen Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz ile büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz fakültemiz öğrencileri Tuğba Yiğitbaşı, Şeyma Zencir, Aybüke Cemre Zorlu, Selin Adaklı; mezunlarımız Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Nazmiye Karaokur, Hatice Gülgün, Özlem Çevik, Melek Türkmen Altınsoy, Oğuzhan Altınsoy, Seda Ayhan Ak, Ahmet Kırmızıoğlu'nu rahmetle anıyor, bu felaketlerden sonra her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanarak dile getirdi.

ÖĞRETMENLİK ELBETTE EVRENSEL ACILARA DA SESSİZ KALMAMAYI GEREKTİRİR

İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme değinen Erçetin eğitimcilerin temelinde insan odaklı olduğu ve tüm dünyada evrensel bir etiğin izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Erçetin "Öğretmenlik elbette evrensel acılara da sessiz kalmamayı gerektirir! Bu bağlamda İsrail'in son zamanlarda Filistine yönelik saldırı ve ihlallerini derin bir üzüntü ve endişe ile takip ettiğimizi söylemek isterim. Filistin halkına yönelik temel insan haklarını ihlal eden bu saldırılar ve şiddet eylemlerinin bir an önce son bulmasını diliyor, bugün ağlayan Filistinli çocukların gönlünün ve yüzünün güldüğünü görmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullanarak Filistin'de uygulanan vahşete bir eğitimci yorumuyla dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Türkiye Yüzyıl'ının önemini vurguladı. Cumhuriyetin yüzyılını kutladığımız bu zaman içerisinde Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak eğitimcilerin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bunun yanında Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerin kullanabileceği tesisler için devam eden birçok projenin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini de verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın "Bir Öğretmen Evladı Olmak" başlığı ile yaptığı konuşmada öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilinde ne kadar önemli olduğu kendi anıları ve yaşadığı deneyimlerle aktardı.

FARKLI KÜLTÜRLERDE ÖĞRETMEN OLMAK

Hatırlı Buluşmalar Programı'nı evrensel hale getiren bir değerli katılım ise Malezya'dan geldi. Malezya'da 2005'ten bu yana İngilizce öğretmenliği yapan Ezan Arissa Mohd Zain "Farklı Kültürlerde Öğretmen" başlığı ile konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları ve hitapların ardından devam eden programda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından gitar dinletisi ile TRT Halk Müziği Sanatçıları tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Öğretmen Marşı ile kapanan programın ardından şehit öğretmenlerinin anısına fidan dağıtımı gerçekleştirildi.