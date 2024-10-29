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Giriş Tarihi: 29.10.2024 19:31 Son Güncelleme: 29.10.2024 20:31

Cumhuriyetin 101.yılında 29 gemi ile 29 liman ziyaret edildi

TCG İstanbul Gemisi Dolmabahçe’de ziyaret edildi. İstanbul'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait aralarında TCG İstanbul gemisinin de bulunduğu 29 askeri savaş gemisi Karadeniz, Eğe ve Akdeniz ile birlikte KKTC Girne limanlarına uğradı. İstanbul Dolmabahçe’ye de TCG İstanbul gemisi demirledi. Gemi ziyaretçi akınına uğradı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cumhuriyetin 101.yılında 29 gemi ile 29 liman ziyaret edildi

Cumhuriyet'in 101.yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 limanı ziyaret eden 29 askeri savaş gemisinden biri olan "TGC İstanbul savaş gemisi Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirledi.

Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı binlerce kişi ziyaret ederken, "TGC İstanbul" gemisi de yoğun ilgi gördü.Vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı önünden kalkan vapurlarla gemiyi ziyaret etti. Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait aralarında TCG İstanbul gemisinin de bulunduğu 29 askeri savaş gemisi Karadeniz, Eğe ve Akdeniz ile birlikte KKTC Girne limanlarına uğradı.

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Cumhuriyetin 101.yılında 29 gemi ile 29 liman ziyaret edildi
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