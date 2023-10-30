Cumhuriyet’in simge fotoğrafı Orhangazi’de hayat buldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Bursa'da Orhangazi'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 1933 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" fotoğrafı, yeniden hayat buldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Tarihe geçen o fotoğraf karesi, Koç İlkokulu öğretmenleri tarafından Orhangazi İlçe Stadyumunda yapılan koreografi ile canlandırıldı. Etkinlik, mermi taşıyan kağnı arabası eşliğinde yürüyüş ile devam etti. İzleyenleri tarihe bir yolculuğa çıkaran etkinlik, vatandaşların beğenisini topladı.