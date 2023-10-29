Cumhuriyet’le yaşıt Şanlıurfalı Rabia Nine’ye ziyaret

Suruç Kaymakamı İbrahim Güneş, Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün evlenen Rabia Coşkun'u ziyaret ederek elini öptü Rabia nine, ziyarette yaşadığı o günleri anlattı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri devam ediyor.

Suruç Kaymakamı İbrahim Güneş de etkinlikler kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün evlenen Rabia Coşkun'u ziyaret etti. Cumhuriyetle yaşıt Rabia nine, ziyarette o günleri anlattı. Atatürk'ü yüz yüze görmemesine rağmen gazete ve kâğıtlarda gördüğünü söyleyen Rabia nine, bugüne kadar Suruç dışında bir yere gitmediğini o dönemlerde yaşam çok zor olduğunu söyleyen Rabia Çoşkun biz o tarihlerde günlük arpı buğday ve mercimek ele biçerek geçimizi sağlıyorduk şimdiki insanlar çok şanslı biz çok sığıntı çektik sağ olsun şu anda oğlum İsmail'in evinde kalıyorum bana çok iyi bakıyorlar diye konuştu.

Atatürk'ün vatanı düşmandan kurtaran bir asker olduğunu söyledi. Kaymakam Güneş'e ziyaretinde Tankçı Yarbay Uğur Topkara da eşlik etti.