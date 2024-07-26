Çürük binada çaresiz yaşam

stanbul'da 35 yıllık Bahçelievler Öz Uzmanlar Sitesi sakinleri, çatlaklarla dolu 4 binada adeta ölümü bekliyor. En ufak bir sarsıntıda yerle bir olma tehlikesi ile karşı karşıya olan binanın dış cephesinde çatlaklar, zemininde ise boşluklar var. Bazı noktaları kendi imkânları çerçevesinde güçlendirmeye çalışan site sakinleri dönüşüm için İBB'den bir dönüş alamadıklarını, bir müteahhit ile görüşmeleri sürdürdüklerini kaydediyor. İstanbul'da deniz kumuyla yapılan ve yılların yorgunluğu ile kendiliğinden çökmeye başlayan binalardan sonra Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.Binanın yüzeyindeki derin çatlaklara ve binaların altında meydana gelen çöküntülere rağmen demir profil ile güçlendirmeye çalışmaları dehşetin ve olası yaşanacak felaketin ihtimallerini gözler önüne serdi. Çatlak ve altında çökmelerin yaşandığı binada oturmaya devam eden site sakinleri binaların kentsel dönüşüme girmesi için İBB'ye başvuruda bulunduklarını ve hiçbir geri dönüşün olmadığını ileri sürerek özel bir müteahhit ile dönüşüm için görüşme içerisinde olduklarını kaydettiler.Küçük çaplı depremlerin yaşanmasına ve olası büyük depremin beklenmesine rağmen binayı dönüştüremediklerini belirten site sakinleri evlerinin duvarlarında ve binanın çeşitli noktalarında çatlama ve çöküntülerin meydana geldiğini, site yönetimi tarafından demir profillerle kendi imkânlarınca güçlendirme yaptıklarını fakat toprak üzerine yapıldığı için çöküntülere engel olunamadığını kaydettiler. Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluşmasına rağmen binada oturmaya devam ettiklerini belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirttiler. Ev sahibi Cafer Sayan, "Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceğiz? Korkunun ölüme faydası yok. Burada kiralar yüksek. Bu blokta 22 daire var, 5'er kişiden hesaplasan yaklaşık 100 kişi yaşıyordur" diye konuştu.Site sakinlerinden Funda Çelik de "30 yıllık bina altlarında çökmeler yaşandığı için yönetim tarafından balkon altlarına demir profiller yerleştirildi. Ama incecik profil koca binayı nasıl taşısın, odalarda çatlaklar oluştu. Korkarak oturuyoruz. İBB'ye başvurmuştuk bir cevap alamadık. Korku içinde oturuyoruz. Binaların zaman geçirilmeden dönüşmesi gerekiyor" dedi. Kentsel dönüşüme yönelik uyarı ve çalışmaların devam ettiği İstanbul'da kendi kendine çökme riski bulunan birçok yapı olduğu belirtiliyor. Son dönemde Bahçelievler'de 27 Haziran'da aynı gün içinde 2 farklı binada çökme meydana gelmiş, 2 Haziran'da ise Küçükçekmece'de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.