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Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:06 Son Güncelleme: 10.10.2023 16:15

Çürümüş cesedin kimliği belirlendi

Kocaeli Kartepe ilçesinde, bir ağaca asılı halde bulunan çürümüş cesedin kimliği belirlendi. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, cesedin 4 aydan bu yana kayıp olarak aranan evli ve 3 çocuk babası Ferhat Çelik’e (30) ait olduğu tespit edildi.

ABBAS ÇAKAR
Çürümüş cesedin kimliği belirlendi

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 25 Eylü günü meydana gelen olayda, dereden su çekmeye giden karı koca tarafından çürümüş ceset bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin 3 çocuk babası Ferhat Çelik'e ait olduğu ortaya çıktı.4 aydır kayıp olarak aranan Çelik'in ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 3 çocuk babasının cenazesinin ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Van'da defnedildiği bildirildi. Çelik'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Çürümüş cesedin kimliği belirlendi
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