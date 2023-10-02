D-100 karayolunda zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi





6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Kaza sebebiyle D- 100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yol 1 saatin ardından trafiğe açıldı. Öte yandan, yan yola ve refüje çıkan vatandaşlar olan biteni film seyreder gibi izlediler.

Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.